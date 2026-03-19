India organizará los Mundiales de Atletismo bajo techo en 2028

India albergará por primera vez los Mundiales de atletismo en pista cubierta, en 2028, anunció este jueves el presidente de la federación internacional (World Athletics), Sebastian Coe.

"El Consejo de World Athletics atribuyó (el jueves) por la mañana las dos próximas ediciones de los Mundiales en pista cubierta, en Odisha, en India, en 2028 y en Astaná, en Kazajistán, en 2030", declaró el británico la víspera del inicio de la edición 2025 en Torum, en Polonia.

La elección del Estado de Odisha, en el este de India, supone una primera vez para el país más poblado del mundo (más de 1.400 millones de habitantes), que nunca había sido sede de un evento de prestigio de World Athletics.

Además, la localidad de Amdavad, también conocida con el nombre de Ahmedabad, fue confirmada como ciudad anfitriona de los Juegos de la Commonwealth 2030.

Estos dos eventos podrían servir de trampolín a la candidatura de India para la organización de los Juegos Olímpicos de verano 2036.