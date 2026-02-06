Inculcando el sóftbol

El ‘Power Pitch Softball’ busca ser un semillero de futuras softbolistas para que este deporte siga dando frutos a nivel nacional e internacional.

La iniciativa se realizó el pasado 31 de enero en el estadio de sóftbol de Natá sin costo alguno, con la participación de unas 38 niñas, residentes de Coclé y alrededores.

Estas clínicas deportivas procuran acercar a las chicas interesadas en aprender el sóftbol a que conozcan más esta disciplina desde una edad temprana.

Este evento fue organizado por Madyuris Espino, jugadora y técnico de sóftbol de Coclé.

“Nos centramos en enseñar fundamentos básicos para jugadoras, cómo apañar, tira y cómo batear, posición para agarrar roletas y elevados y algunas reglas básicas de juego y también se les enseñó receptoría y la mecánica del lanzamiento ‘Molinete’, que es el reglamentario en las competencias nacionales e internacionales del softbol femenino”, indican las organizadoras.

Se planea llevar esta clínica a otras provincias del país.