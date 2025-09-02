Ilkay Gündogan deja el Manchester City y ficha por el Galatasaray

El mediocampista alemán Ilkay Gündogan dejará el Manchester City inglés tras comprometerse este martes con el Galatasaray turco por dos temporadas, hasta junio de 2027.

El jugador que levantó el trofeo de la Liga de Campeones de Europa en 2023 como capitán de los Citizens llegará a Estambul sin que medie ningún pago en concepto de traspaso, precisó el vigente triple ganador de la liga turca y que disputa la Champions.

El exinternacional alemán (82 partidos y 19 goles con esa selección) había regresado al Manchester City el año pasado, después de una temporada en el FC Barcelona.

El jugador de 34 años, de orígenes familiares turcos, ganó cinco veces la Premier League con el City de Pep Guardiola, entre 2016 y 2023.

Gündogan había eclosionado en la Bundesliga con el Borussia Dortmund (2011-2016) y en el Galatasaray compartirá plantel con Leroy Sané, excompañero suyo en el Manchester City y en la selección alemana.