Iga Swiatek debuta con victoria en Abierto de Miami

La polaca Iga Swiatek, segunda del ránking mundial, avanzó este viernes a la tercera ronda del torneo WTA de Miami, mientras que el ruso Daniil Medvedev y el australiano Nick Kyrgios fueron eliminados.

Swiatek, de 23 años, también había vencido a Garcia con facilidad también en segunda ronda de Indian Wells a principios de mes, pero este viernes enfrentó algo más de resistencia de la francesa en el Hard Rock Stadium a la que finalmente derrotó por por 6-2 y 7-5.

La polaca perdía 3-1 en el segundo set y tuvo que salvar un punto de set cuando sacaba 5-4 abajo, antes de remontar para ganar los últimos tres juegos.

"Mi energía bajó muy rápido. Así que intenté despertar, mantener la intensidad del primer set, seguir adelante y jugar a por todas", dijo Swiatek, que en la tercera ronda jugará contra la belga Elise Mertens, que venció a la local Peyton Stearns por 6-4, 6-1.

Swiatek perdió contra Mirra Andreeva en semifinales de Indian Wells, torneo que finalmente ganó la adolescente rusa de 17 años, la novel estrella del tenis femenino.

Andreeva debutaba en la jornada en la segunda ronda de Miami contra su compatriota Veronika Kundermetova.

También este viernes avanzó a la tercera ronda la española Paula Badosa, décima preclasificada, al derrotar en tres sets a la canadiense Victoria Mboko por 7-5, 1-6, 7-6 (7/3).

- Despedida de Medvedev y Kyrgios -

En el Masters 1000 masculino, el serbio Novak Djokovic debutaba el viernes contra el australiano Rinky Hijikata y el español Carlos Alcaraz lo hacía ante el belga David Goffin, ambos en la segunda ronda del torneo.

En esta fase quedaron eliminados este vierns Daniil Medvedev y Nick Kyrgios.

El ruso, séptimo favorito, fue fácilmente derrotado por el español Jaume Munar, que le ganó por un expresivo 6-2, 6-3.

Medvedev, campeón en Miami en 2023, mostró su frustración lanzando su raqueta en varias ocasiones, mientras el mallorquín de 27 años conseguía la tercera victoria de su carrera contra un rival del Top 10.

El ruso cometió 32 errores no forzados, y aunque tuvo la oportunidad de remontar en el último juego, no pudo aprovechar dos puntos de quiebre.

Kyrgios, por su parte, actualmente en el puesto 892 del ránking, venía de lograr su primer triunfo en el circuito desde octubre del 2022 al derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald en primera ronda, pero hoy cayó con el ruso Karen Kachanov, que se impuso por 7-6(7/3) y 6-0 en una hora y 16 minutos.

"Estaba agotado mentalmente", comentó Kyrgios. "Físicamente no me siento tan mal pero mentalmente me falta mucho camino por recorrer".

"Necesito regresar a casa y confiar en mi trabajo, debo ser el primero en confiar en lo que estoy haciendo", agregó el australiano.

-- Resultados del viernes en el Abierto de Miami:

- Mujeres

Segunda ronda

Anna Blinkova (RUS) derrotó a Diana Shnaider (RUS/N.13) 6-4, 7-6 (7/0)

Anna Kalinskaya (RUS/N.32) a Moyuka Uchijima (JPN) 6-1, 6-3

Alexandra Eala (PHI) a Jelena Ostapenko (LAT/N.25) 7-6 (7/2), 7-5

Paula Badosa (ESP/N.10) a Victoria Mboko (CAN) 7-5, 1-6, 7-6 (7/3)

Elise Mertens (BEL/N.27) a Peyton Stearns (USA) 6-4, 6-1

Iga Swiatek (POL/N.2) a Caroline Garcia (FRA) 6-2, 7-5

- Hombres

Segunda ronda

Jaume Munar (ESP) a Daniil Medvedev (RUS/N.7) 6-2, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.15) a Quentin Halys (FRA) 3-6, 7-6 (7/4), 7-5

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.18) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-4, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.5) a Miomir Kecmanovic (SRB) 3-6, 6-4, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL/N.14) a Federico Cinà (ITA) 6-1, 6-4

Karen Khachanov (RUS/N.22) a Nick Kyrgios (AUS) 7-6 (7/3), 6-0