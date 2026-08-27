"Hoy tenemos varias Martas": dirigente aplaude evolución del fútbol femenino en Brasil

Juegue o no juegue la mítica Marta el Mundial femenino de Brasil 2027, la cita será una "vitrina" para nuevas generaciones de talentos en el gigante sudamericano, dijo a la AFP Cris Gambaré, coordinadora de selecciones femeninas de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Gambaré aplaude el momento de futbolistas como Kerolin, fichada a principios de mes por el FC Barcelona por 1,2 millones de euros (récord para una jugadora brasileña), o Amanda Gutierres, jugadora del Boston Legacy en la NWSL estadounidense.

"Hoy tenemos varias Martas", comentó el miércoles la dirigente en una entrevista con la AFP en Sao Paulo.

"Arthur Elias (entrenador de la selección brasileña femenina) y su cuerpo técnico confían en los nuevos talentos y buscan el engranaje de las más jóvenes con las más experimentadas. Y está surgiendo un lindo trabajo", agregó Gambaré en el marco del foro "Comunidad del Fútbol Femenino Brasileiro", organizado por la agencia FSports.

Junto a las figuras en consagración como Kerolin han venido abriéndose paso promesas como Dudinha, Tainá Maranhão o Kaylane.

Marta, que cumplirá 41 años en febrero, podría jugar su séptima Copa del Mundo, tras haber competido en las ediciones de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, con récord de 17 goles anotados.

Brasil, pentacampeón mundial masculino, no ha ganado el título femenino.

Gambaré destaca la labor de Arthur Elias, con quien coincidió en su etapa como directora de fútbol femenino del Corinthians, club referencia en el fútbol de mujeres sudamericano con seis títulos de la Copa Libertadores.

"Él es diferente" y "su cuerpo técnico es diferente", dijo. "Tratan a las deportistas como seres humanos, como personas, como mujeres. Saben el potencial que tiene Brasil. Él simplemente rescata y hace aflorar en ellas la alegría de jugar".

- "Nuevas rutas" -

El 11 de diciembre será el sorteo de la fase final del Mundial femenino, el primero en Sudamérica, a disputarse del 24 de junio al 25 de julio del próximo año.

"No es solo un hito, es un motivador de nuevas rutas (...). No estamos trabajando solo para Brasil, sino para toda América del Sur", comenta Gambaré.

Considera que el gran desafío del evento es convertir la Copa del Mundo en un "impulso" para el desarrollo de las categorías base en toda la región, rezagada en el fútbol femenino con respecto a Estados Unidos y las potencias de Europa.

El mayor "legado" que puede dejar el evento estaría en "la construcción" de estructuras más fuertes en categorías menores, subrayó.