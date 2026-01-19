Hornets sorprenden con paliza sobre los Nuggets en la NBA

Los Charlotte Hornets tuvieron una de sus mejores noches de la temporada al imponerse 110-87 sobre los Denver Nuggets este domingo, en una jornada de 23 puntos para Brandon Miller en el Ball Arena (Denver).

A continuación las escenas más relevantes de la jornada en la NBA:

- Nuggets rompen racha de victorias -

Pese a la ausencia de Nikola Jokic por lesión, los Nuggets lograron armar una racha de cuatro victorias consecutivas hasta que en esta jornada no encontraron efectividad desde el terreno y sucumbieron ante unos Hornets que marchan duodécimos en la Conferencia Este.

Charlotte marcó el camino a la victoria desde un primer cuarto en el que abrieron una ventaja de 33-18.

"Es la primera vez que venimos a la costa Oeste y obtenemos buenos resultados", dijo Miles Bridges, quien anotó siete puntos y se convirtió en el tercer máximo anotador en la historia de los Hornets.

Defensivamente fue una noche perfecta para el equipo dirigido por Charles Hill, limitando a 24 puntos a los Nuggets en la primera parte.

Los Hornets alcanzaron a liderar hasta por 33 puntos anotando 33 de 89 intentos desde la cancha (49%).

El complemento perfecto fue un inspirado Brandon Miller, quien anotó 23 puntos acompañados de cuatro rebotes.

Por los Nuggets, Jamal Murray anotó 16 puntos y fue el máximo anotador de su equipo en una noche de poca actividad debido al amplio dominio en el marcador de los visitantes.

- Bulls llegan a 20 triunfos en la temporada -

Los Chicago Bulls se impusieron 124-102 sobre los Brooklyn Nets y llegaron a 20 triunfos en la temporada 2025-26 de la NBA.

Coby White se convirtió en la gran figura del encuentro anotando siete de sus 11 intentos desde la línea de tres en ruta a una línea de 24 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

White, de 25 años, quedó a dos de igualar su récord personal de triples en un partido.

"Jugamos con excelente determinación de principio a fin", dijo el alero, Ayu Dosunmu. "Estamos en nuestro mejor momento cuando compartimos la pelota y jugamos fuerte".

Chicago alcanzó a liderar hasta por 27 puntos en una noche en la que también dominaron la pintura, anotando 58 de sus 124 puntos.

Por los Nets, Nolan Traore fue el máximo anotador con 16 puntos seguidos de Jalen Wilson con 14, ambos desde la banca.

Brooklyn no pudo en el United Center (Chicago) y suma 13 tropiezos fuera de casa.

- Ayton y Doncic anotan 25 en triunfo de Lakers sobre Raptors -

Los Angeles Lakers cerraron la jornada de este domingo con un triunfo 110-93 sobre los Toronto Raptors en el Cryptocom Arena.

El centro Deandre Ayton destacó con un doble-doble de 25 puntos y 13 rebotes.

Además, tuvo un paso perfecto en 33 minutos anotando en sus diez intentos desde el terreno.

"Hablamos sobre nuestra defensa en estos días", mencionó Ayton. "Toronto es un buen equipo y tuvieron sus oportunidades, tenemos mucho por mejorar".

"Solamente traté de correr toda la cancha, los árbitros nos dejaron jugar y eso fue algo bueno".

Luka Doncic igualó los 25 puntos de Ayton mientras que LeBron James sumó 24, incluidos dos triples en cuatro intentos.

Toronto pierde partidos consecutivos por primera vez desde el 20 y 21 de diciembre.

El cuadro canadiense tuvo en Scottie Barnes su máximo anotador con 22 puntos mientras que Sandro Mamukelashvili aportó 20 desde la banca.