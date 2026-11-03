Homenaje al motor y desenlace en el Zoncolan, atractivos del Giro 2027

El Giro de Italia 2027 (8-30 de mayo) tendrá como momentos culminantes dos contrarrelojes, tres pasos por circuitos icónicos del motor y una penúltima etapa decisiva con el ascenso al Monte Zoncolan, según desveló la organización este martes en Roma.

Tras dos salidas consecutivas en el extranjero, Albania en 2025 y Bulgaria este año, el Giro partirá esta vez de Trieste, en el noreste del país, cerca de Eslovenia.

En la prueba que determinará al sucesor de Jonas Vingegaard en el palmarés, con la posible presencia como estrella invitada del prodigio francés Paul Seixas, que duda para su calendario 2027 entre el Tour y el Giro, el pelotón hará una incursión ya en la primera etapa en el país de Tadej Pogacar y recorrerá allí íntegramente la segunda.

Pero la participación de la estrella eslovena, víctima de una grave caída en la Vuelta a España 2026, está lejos de estar asegurada, pese a los constantes guiños de los organizadores.

Al bajar por la costa adriática, las seis primeras etapas deberían favorecer las largas escapadas y las llegadas al esprint, especialmente la cuarta, el 11 de mayo entre Argenta y Misano Adriatico, con la meta situada en el circuito de Misano, donde se disputa el Gran Premio de San Marino de MotoGP.

- Un techo a 2.618 m -

Los deportes del motor, de nuevo en primera línea en Italia tras el título de campeón del mundo de F1 del fenómeno Kimi Antonelli, están precisamente de homenaje en esta 110ª edición del Giro.

La 11ª etapa terminará en Mugello, otro circuito incluido en el programa del Mundial de MotoGP, y la 15ª, una contrarreloj de 37,3 km, saldrá del célebre Autódromo Nazionale de Monza, escenario del GP de Italia de F1, para llegar a Milán.

La primera cita importante en la lucha por el maillot rosa podría tener lugar el 14 de mayo, con una 7ª etapa en forma de contrarreloj de 19,6 km en montaña, para alcanzar los 1.068 m de altitud tras una rampa final de 12,5 km.

Después de llegar al extremo sur del país en Nápoles, el Giro remontará hacia el norte para una segunda semana de transición que concluirá con una 14ª etapa que terminará en Piani di Bobbio, a más de 1.600 m, tras tramos al 18%.

El vencedor de este Giro debería decidirse en la última semana, especialmente en las carreteras que conducen al techo de la prueba, a 2.618 m, el Passo di Gavia (16ª etapa), en Madonna di Campiglio (18ª etapa) tras la doble ascensión al Passo Durone y en las pendientes del Monte Zoncolan (10,1 km de longitud, 11,9% de desnivel medio y tramos al 24%) en la víspera de la llegada a Roma.