Histórica actuación

Orgullo y una alegría inmensurable fue lo expresado por las integrantes del equipo femenino de Panamá, el cual hizo historia al ganar la medalla de plata de la Categoría C en la 46.ª Olimpiada Mundial FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, Uzbekistán, del 16 al 27 de septiembre pasado.

La escuadra, compuesta por Ashley Castillo, Layla Caicedo, Mariana Lobo, María Carrillo y Keytleen Chavarría, logró 13 puntos de match al finalizar las once rondas de la competición. El resultado le valió además el 60.º puesto de la clasificación general femenina. “Me siento profundamente orgullosa de lo que hemos logrado en esta Olimpiada Mundial...Llegamos con una meta clara y real”, comentó María Carrillo, “esta medalla es del equipo, de Panamá y de todos los que han creído durante años en el crecimiento de nuestro ajedrez”.

Por su parte, Ashley Castillo aseguró que “más allá de las medallas, esto representa todo el trabajo, la preparación y los sacrificios que hemos hecho durante mucho tiempo”. “Ganar una medalla de plata en mi primera Olimpiada de Ajedrez, con tan solo 15 años, es una emoción difícil de describir. Siento muchísimo orgullo y felicidad”, aseguró Keytleen Chavarría.

En tanto, Mariana Lobo consideró que este logro “significa que sí se puede competir al más alto nivel. Para el ajedrez panameño es historia, por primera vez estamos en un podio olímpico, y para las niñas que juegan ajedrez es el mensaje de que nosotras también podemos liderar y ganar”. “Para mí”, afirma Layla Caidedo, “esta medalla olímpica es para enseñarle a la nueva generación de niñas y adolescentes que el trabajo duro compensa...hoy el futuro del ajedrez viste nuestros colores y lleva nuestro nombre”.

En tanto, Adrián Fuentes, capitán de la delegación panameña (que tuvo también un equipo masculino) señaló que “gracias al esfuerzo de cada una de las chicas se pudo hacer historia, dejando el nombre de Panamá en lo alto del ajedrez mundial”.