Hípica vive en Panamá

El Clásico del Caribe se corre en distancia de 1,800 metros, con bolsa a repartir de $350 mil

Cortesía | El ejemplar Sol Catire Bello durante el Clásico Familia Carrillo, celebrado el pasado domingo 29 de junio en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.
Roberto Robinson
03 de diciembre de 2025

La Serie Hípica del Caribe 2025 se presenta como un espectáculo de más alto nivel con jinetes de talla internacional y equinos campeones.

La cita es el domingo 7 de diciembre, en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, que abrirá sus puertas desde las 10:00 a.m. Ayer, se celebró el sorteo de posiciones de partida el Clásico Internacional del Caribe, y de las copas que integran el evento: Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Gisela Moscoso de Palermo; Copa Dama del Caribe, en homenaje a Graciela Quelquejeu de Chapman; Copa Velocidad del Caribe, dedicada a Anel Miranda Batista; Copa Invitacional de Importados, en honor a Mandred Codik y Eugenio Deschampas; Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Luis Shirley Campbell.

$3.00
cuesta la entrada de adultos, $2 jubilados y $1 niños mayores de 12 años.
