Hípica vive en Panamá

La Serie Hípica del Caribe 2025 se presenta como un espectáculo de más alto nivel con jinetes de talla internacional y equinos campeones.

La cita es el domingo 7 de diciembre, en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, que abrirá sus puertas desde las 10:00 a.m. Ayer, se celebró el sorteo de posiciones de partida el Clásico Internacional del Caribe, y de las copas que integran el evento: Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Gisela Moscoso de Palermo; Copa Dama del Caribe, en homenaje a Graciela Quelquejeu de Chapman; Copa Velocidad del Caribe, dedicada a Anel Miranda Batista; Copa Invitacional de Importados, en honor a Mandred Codik y Eugenio Deschampas; Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Luis Shirley Campbell.