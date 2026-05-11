Herbert soporta la presión de García y gana el título del LIV Golf en Virginia

El australiano Lucas Herbert ganó este domingo su primer título en el LIV Golf, al aguantar la presión del español Sergio García para imponerse por cuatro golpes de ventaja en Virginia, Estados Unidos.

Herbert completó los 72 hoyos con 24 bajo par y un total de 264 golpes en el campo Trump National Golf Club Washington DC, en Sterling, Virginia.

"Puedo rendir condenadamente bien cuando las cosas no están perfectas", destacó el vencedor. "Tuve a Sergio apretándome durante 36 hoyos con mucha fuerza y me exigió hasta el final, me hizo ganarme esta victoria".

El australiano de 30 años lideró los últimos 58 hoyos y se aseguró una plaza a través de la vía de clasificación del LIV Golf para el US Open del mes que viene en Shinnecock, donde no superó el corte en 2018, en su debut en un Major.

"Está bien volver y ver lo que he aprendido desde entonces", afirmó.

Herbert no ganaba desde hace un año, en el International Series Japan del Asian Tour. Su victoria más reciente en el DP World Tour, el circuito europeo, fue en 2023, también en Japón.

El australiano comenzó el día con una ventaja de tres golpes sobre García, de 46 años, campeón del Masters de Augusta en 2017.

Con una ronda final de 70 golpes, el español logró acercarse luego de birdies consecutivos en los hoyos 8, 9 y 10, pero dos bogeys en los últimos seis aniquilaron cualquier posibilidad.

Tras una suspensión breve por lluvia, Herbert encarrilló su triunfo con un birdie en el 17 y cerró con par.

Los españoles Josele Ballester (5) y Jon Rahm (8) culminaron entre los diez mejores.

La próxima parada de LIV Golf, cuyo futuro está en veremos tras el retiro de la financiación saudita, será en Corea del Sur el último fin de semana de mayo.