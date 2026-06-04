Hazaña de Chwalinska en Roland Garros al pasar a la final desde la fase previa

La polaca Maja Chwalinska, 114ª jugadora mundial y que accedió al cuadro principal tras pasar por las rondas previas de clasificación, se clasificó a la final de Roland Garros después de ganar este jueves en la segunda semifinal a la rusa Diana Shnaider (23ª).

Chwalinska, de 24 años, se impuso en 2 horas y 10 minutos, por un marcador de 7-6 (7/4) y 6-4, y se enfrentará el sábado en la final a otra rusa, Mirra Andreeva (8ª, 19 años), que antes había batido 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª).

En la era Open, únicamente Emma Raducanu había logrado acceder a la final en un torneo del Grand Slam tras salir de las rondas de clasificación: fue en el Abierto de Estados Unidos de 2021 y la británica se proclamó campeona.

Nadie contaba con Chwalinska antes de esta quincena en la capital francesa, ya que su mejor resultado en un torneo del circuito principal eran los cuartos de final del WTA 250 de Cluj-Napoca, en febrero.

A principios de mayo estaba en liza en una cita muy menor en Saint-Gaudens (Francia), cuando las principales raquetas competían en el WTA 1000 de Roma.

Pero en la pista este Roland Garros está siendo un cuento de hadas para la jugadora polaca, que eliminó entre otras a la campeona olímpica china Zheng Qinwen, a la belga Elise Mertens y a la rusa Anna Kalinskaya.

Su víctima en la semifinal, Shnaider, venía de derribar el miércoles en cuartos de final a la número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Pese a no ser favorita en el partido, Chwalinska demostró su capacidad de adaptación, una gran movilidad en la pista y sus cualidades en defensa.

El primer set fue agotador (1 hora y 17 minutos) y la polaca se lo llevó en el tie-break. Solo esa manga duró un minuto más que el partido ganado previamente por Andreeva ante Kostyuk.

En el segundo set se mantuvo la intensidad.

Dominando 4-3, Shnaider llamó a la fisioterapeuta, que intervino en la pista. A partir de ahí todo cambió de signo y la polaca ganó los tres juegos siguientes, para sellar su triunfo.