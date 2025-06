Haliburton, sin "remordimientos" tras lesionarse intentando ayudar a Indiana

El estelar Tyrese Haliburton dijo que no se arrepiente de haber intentado ayudar a los Indiana Pacers a ganar un título de la NBA, incluso después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles derecho en las Finales de la NBA perdidas ante los Oklahoma City Thunder.

El base estadounidense, de 25 años, publicó un mensaje en X con él mismo en una cama de hospital haciendo la forma de un corazón con sus manos después de someterse a una cirugía en Nueva York el lunes.

"No sé cómo explicarlo aparte del shock. Las palabras no pueden expresar el dolor de esta decepción. La frustración es insondable", escribió Haliburton. "He trabajado toda mi vida para llegar a este momento y ¿así es como termina? No tiene sentido".

Haliburton jugó con una distensión en la pantorrilla el séptimo y último partido de las Finales de la NBA contra Oklahoma City.

Se desplomó en la cancha sin tocarse y adolorido a los siete minutos de la contienda decisiva, que ganaron los anfitriones Thunder para llevarse su primer título en la poderosa liga norteamericana de baloncesto.

"Sinceramente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles roto y todo, no me arrepiento", escribió. "Lo volvería a hacer, y otra vez después, para luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial".

- "Lo que más me duele es la mente" -

El líder de Indiana había estado promediando 9,0 asistencias, la mejor marca de la NBA, y 17,7 puntos en los playoffs.

Comandaba a los Pacers hacia lo que esperaban que fuera la primera corona de la NBA del equipo de un estado (Indiana) loco por el básquetbol.

"Indy, lo siento. Si algún aficionado no se merece esto, son ustedes", sostuvo. "Pero juntos vamos a luchar como locos para volver a este mismo lugar y superar este obstáculo. No dudo ni un segundo de que ustedes me cubren la espalda, y espero que sepan que yo cubro las suyas".

Haliburton bromeó sobre la frecuencia con la que le han dicho que volverá más fuerte de este contratiempo, aunque no dio ningún plazo para ese regreso de una lesión que normalmente ha costado a los jugadores perderse toda una temporada mientras se rehabilitan.

"Siento el pie como un peso muerto. Pero creo que lo que más me duele es la mente. Siento que estoy divagando, pero sé que esto es algo que recordaré cuando lo haya superado, como algo de lo que estoy orgulloso de haber luchado", apuntó.

- "Miren cómo regreso" -

Haliburton citó a la difunta superestrella de la NBA Kobe Bryant para resumir sus sentimientos sobre su propia situación.

"Creo que Kobe lo dijo mejor cuando se encontraba en esta misma situación", escribió.

"En el mundo hay problemas y retos mucho mayores que un tendón de Aquiles roto. Deja de compadecerte de ti mismo, encuentra el lado positivo y ponte a trabajar con la misma fe, el mismo empuje y la misma convicción de siempre".

"Y así es. Haré todo lo que esté en mi mano para volver a estar bien. Mi camino para llegar a donde estoy hoy no ha sido casual, me he esforzado cada día para ser grande. Y seguiré haciéndolo", apuntó.

"Estoy agradecido por el camino que me queda por recorrer. Miren cómo regreso de esto. Así que denme algo de tiempo, me sacudiré el polvo y volveré a ser la mejor versión de Tyrese Haliburton".