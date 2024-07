Guía para seguir el judo en los Juegos de París-2024

Guía para seguir el judo en los Juegos Olímpicos de París-2024 (26 de julio al 11 de agosto):

- Los orígenes -

El judo, cuyo nombre significa "el camino a la flexibilidad", es un arte marcial derivado del jiu-jitsu, que abarcaba las técnicas de combate sin armas de los samuráis.

Creado en 1882 por el venerado Jigoro Kano, cuyo retrato aparece en todos los dojos del mundo, se convirtió en un deporte olímpico a partir de la edición de Tokio en 1964, aunque las mujeres no compitieron hasta Barcelona-1992.

Kano, que era hijo de una familia de productores de sake, inventó este arte marcial como método de educación física, intelectual y moral, con la intención de mejorar la sociedad.

No se basa sólo en la fuerza del luchador, sino en la habilidad de aprovechar el impulso y los movimientos del adversario para hacerlo caer.

Dos de los dojos más emblemáticos de la historia de este deporte se encuentran en Japón: el Kodokan de Tokio, donde crearon este arte marcial, y el Nippon Budokan, donde se celebraron las pruebas olímpicas en 1964 y 2021.

- Las reglas -

El judo se rige por dos sistemas de puntos: el ippon y el waza-ari.

Ippon: el objetivo principal en el judo es hacer al adversario sobre su espalda agarrándolo por el kimono y a través de una combinación de fuerza, velocidad y control. Cuando eso se produce, el árbitro indica que se ha producido un ippon y se termina el combate.

Waza-ari: si el adversario no cae por su espalada o la caída no resulta del todo limpia, entonces el luchador no logra un ippon, pero sí tiene la posibilidad de marcar puntos waza-ari. Y cuando logra dos puntos, gana la pelea.

Los combates pueden transcurrirse en el suelo, donde los luchadores pueden lograr un ippon si se somete a su adversario con una llave de brazo, una estrangulación o una inmovilización durante 20 segundos.

En el caso de las inmovilizaciones de más de 10 segundos y menos de 20, otorgan un punto waza-ari.

Los combates duran cuatro minutos, salvo que se terminen antes debido a que uno de los luchadores logre un ippon. En caso de igualdad, se continúa hasta que uno de los dos judocas puntúe.

Las peleas también pueden terminarse antes del tiempo reglamentario si uno de los luchadores es descalificado ('hansoku-make'), ya sea directa o indirecta debido a tres infracciones ('shido').

Las infracciones más habituales suelen consistir en negarse a combatir, hacer un falso ataque o poner en riesgo la salud del adversario en la zona de las cervicales.

Los judocas se enfrentan en un tatami de 14x14m y el combate se limita a un perímetro cuadricular de 10x10 m.

- Las categorías de peso -

Mujeres: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg y +78 kg.

Hombres: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg y +100 kg.

- Pruebas por equipos mixtos -

Además de las 14 competiciones individuales, hay una competición por equipos mixtos, el último día.

El equipo de cada país está compuesto por seis luchadores de categorías distintas (-57 kg, -70 kg y +70 kg para las mujeres y -73 kg, -90 kg y +90 kg para los hombres).

En esta prueba se aplica una tolerancia de un 5% en el peso de los luchadores, por ejemplo, una judoca que pese 59,9 kg puede combatir en la categoría de -57 kg.

- El formato -

Un sorteo decide los enfrentamientos entre los distintos luchadores a través de fases eliminatorias.

Los ocho cabezas de serie, según el ranking olímpico, pueden quedar exentos de la primera fase en función del número de judocas inscritos.

Los cuatro perdedores en los cuartos de final disponen de una repesca que les permite aspirar a la medalla de bronce, que se disputarán con los dos derrotados en las semifinales.

- Calendario de las pruebas -

Las pruebas de judo tendrán lugar durante la primera semana de los Juegos, entre el 27 de julio y el 3 de agosto.

Sábado 27 de julio: -48 kg (mujeres) y -60 kg (hombres).

Domingo 28 de julio: -52 kg y -66 kg.

Lunes 29 de julio: -57 kg y -73 kg.

Martes 30 de julio: -63 kg y -81 kg.

Miércoles 31 de julio: -70 kg y -90 kg.

Jueves 1 de agosto: -78 kg y -100 kg.

Viernes 2 de agosto: +78 kg y +100 kg.

Sábado 3 de agosto: prueba por equipos mixtos.

- El lugar de la competición -

Las pruebas de judo se disputarán en el Arena del Campo de Marte, que tiene un aforo de 8.500 espectadores y se encuentra enfrente de la Torre Eiffel.

Conocido también como el 'Grand Palais efímero', este pabellón fue diseñado por el arquitecto Jean-Michel Wilmotte y lo desmontarán después de los Juegos.

- Riner a entrar en la historia

A sus 35 años, el francés Teddy Riner (dos veces campeón olímpico y 11 títulos mundiales) luchará por convertirse en el segundo judoca de la historia en ganar tres oros en unos Juegos, aunque sería el primero en hacerlo en la categoría reina de los pesados.

Hasta ahora solo lo consiguió el japonés Tadahiro Nomura, en el peso ligero (1996, 2000 y 2004).