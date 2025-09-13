Guatemalteco Martínez empata con Mbilli en pelea por título interino del supermediano

El guatemalteco Lester Martínez empató el sábado con el francés Christian Mbilli en una trepidante pelea en Las Vegas, Estados Unidos, en la que no logró arrebatarle el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Martínez y Mbilli mantuvieron sus registros invictos después de 10 asaltos de pura acción en el Allegiant Stadium, donde más tarde se enfrentaban en la pelea estelar el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford.

Uno de los jueces dio el triunfo a Martínez con una tarjeta de 97-93, otro a Mbilli por 96-94 y un tercero vio un empate a 95.

Mbilli, de 30 años, conservó así el cinturón interino del supermediano (168 libras - 76,2 kg) del CMB, que había logrado en junio, y queda con un registro de 29 victorias (24 nocauts), ninguna derrota y un empate.

Martínez, de 29 años, dio una enorme batalla en busca de su primer título mundial y se mantiene imbatido en sus 20 combates, con 19 victorias (16 nocauts) y un empate.

La pelea, la más emocionante hasta ahora de la cartelera, hizo vibrar a las pobladas gradas del Allegiant Stadium (65.000 asientos).

Mbilli, con su mayor envergadura y fortaleza física, puso presión sobre el guatemalteco desde la primera campana.

El peleador de origen camerunés marcaba el tono de la pelea que más le favorecía, con un constante intercambio de golpes en la zona corta.

A Martínez le costó separarse del acoso de Mbilli para poner en acción su técnica y ejecutar sus características combinaciones.

Hacia el ecuador del combate, el centroamericano se asentó en el cuadrilátero al encontrar los resquicios para contragolpear.

En los últimos episodios ambos dieron un paso adelante para buscar la victoria y levantaron el brazo proclamándose ganadores con la última campana, antes de la decisión salomónica de los jueces.