Guardiola y Cherki: ¿cómo pedirle sencillez a un mago?

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, alterna grandes elogios con pequeñas advertencias dirigidas a su nueva joya, el francés Rayan Cherki, autor de una gran actuación el sábado, antes de enfrentarse el miércoles al Real Madrid en la Liga de Campeones.

Los Citizens ganaban 2-0 el sábado contra el Sunderland cuando el extremo francés sacó su varita mágica: un acelerón y un regate para deshacerse de un defensor molesto, seguido de un espectacular "golpeo de rabona" para encontrar la cabeza de Phil Foden, quien anotó entre risas y quedó impresionado por la magnífica asistencia recibida.

- Rabona para el recuerdo -

Este centro tan infrecuente como espectacular, en el que un jugador golpea el balón por detrás de su pierna de apoyo, deleitó a los aficionados del Manchester City en el Etihad Stadium, además de dar la vuelta al mundo en las redes sociales.

En la rueda de prensa posterior al partido, Guardiola se unió al coro de elogios describiendo a un "jugador excepcional", dotado de una "gran personalidad" a pesar de su juventud (22 años), un regateador que "no tiene miedo", impulsado por una innegable "confianza en sí mismo".

Pero el entrenador multicampeón también lanzó algún dardo cariñoso al jugador de 22 años.

"Los centros están bien, no importa si son con la derecha, la izquierda, con una parte del pie, la cabeza, no importa. Si son efectivos, están bien. Pero me gusta la sencillez, porque aprendí de (Lionel) Messi que nunca cometía errores con las cosas simples. Nunca", declaró el técnico que dirigió a la estrella argentina en el Barcelona (2008-2012), ganando juntos dos Ligas de Campeones.

"Lo que espero de los jugadores es que hagan bien las cosas simples, y después pueden hacer lo que quieran. Pero si no funciona, se convierte en un problema. Ahí tendrán problemas", advirtió el catalán.

- Ascenso constante -

Es típico de Pep, señaló el exfutbolista Danny Murphy en el programa Match of the Day de la BBC: "Lo que hace es advertir al jugador que espera de él la perfección en todo momento. Siempre quiere más. Le dirá todo lo que hizo bien y le dirá que continúe así. Pero no debe llevarlo a cometer errores".

De hecho, no es la primera vez que el entrenador corrige amablemente a su joven promesa. Ya en octubre, Guardiola se mostró entusiasmado con este "jugador de calle" impermeable a cualquier "presión".

Con un pero: "No siempre tiene que hacer cosas excepcionales, solo debe jugar al fútbol".

Hasta ahora, Cherki ha logrado integrarse en la plantilla de estrellas del Manchester City, lo que no era evidente.

El atacante polivalente y ambidiestro dejó su club de formación, el Lyon, donde jugaba desde los siete años, en un traspaso de 42,5 millones de euros (49,45 millones de dólares), para adaptarse rápidamente a la Premier League.

Se ha mostrado ejemplar en su actitud y rendimiento en el campo, donde ha dado cinco asistencias en diez apariciones, el segundo total más alto de la competición por detrás del medio del United Bruno Fernandes (seis en quince partidos).

El siguiente paso para el internacional francés será consolidarse como titular, a largo plazo y en los grandes partidos.

En la Premier League, una lesión lo privó de los encuentros destacados contra el Manchester United (3-0) y el Arsenal (1-1) en septiembre. Solo disputó un partido importante, en noviembre contra el Liverpool (3-0), siendo probablemente el menos destacado de los atacantes del City.

En la Liga de Campeones, Guardiola solo lo ha utilizado unos minutos contra el Villarreal, el Dortmund y el Leverkusen.

Una titularidad en el Santiago Bernabéu frente al gigante madrileño sería un paso más en el aprendizaje de Cherki, así como una muestra de confianza por parte de su entrenador.