Gran Bretaña logra su primera medalla en Milán-Cortina con oro en skeleton

El británico Matt Weston dio a Gran Bretaña su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y fue además de oro, al imponerse este viernes en la prueba individual masculina de skeleton.

Este exrugbier de casi 29 años dominó las cuatro mangas de las que se compone la prueba, para liderar con autoridad un podio que completaron los alemanes Axel Jungk y Christopher Grotheer.

En esta disciplina, que consiste en recorrer la pista en un trineo en posición acostada sobre el vientre y con la cabeza hacia adelante, Weston superó a Jungk en 88 centésimas.

Jungk sigue abonado a los segundos puestos, una posición que ya obtuvo dos veces en Mundial y en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Grotheer, por su parte, fue el campeón hace cuatro años en China y ahora bajó al tercer escalón del podio.

Esta competición de skeleton masculino individual se ha disputado entre jueves y viernes.

Fue el jueves cuando se conoció que no podía participar en ella el ucraniano Vladislav Heraskevich, que fue descalificado por persistir en su intención de competir con un casco con imágenes serigrafiadas de deportistas de su país muertos en el conflicto con Rusia.

Apelando a sus normas sobre la neutralidad política durante las competiciones, el Comité Olímpico Internacional no autorizó ese casco.