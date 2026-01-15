Golfistas de Panamá vuelven a decir presente en el LAAC

REDACCIÓN | La Asociación de Golf de Panamá confirmó a la delegación panameña que nos representará en la undécima edición del Latin America Amateur Championship -LAAC- 2026, que se jugará en el Lima Golf Club, de Lima, Perú, del 15 al 18 de enero.

Samuel Durán, Omar Tejeira, Raúl Carbonell, Miguel Ordóñez, Lucca González y Juan Pablo Motta (único debutante de la expedición canalera) dirán presente en este torneo que desde el año 2014, reúne a los mejores golfistas amateurs masculinos de América Latina, en representación de los 29 países y territorios reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y que son miembros de la Federación Internacional de Golf (IGF, por sus siglas en inglés).

En el caso de Ordóñez, actual director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), será su onceava participación, o sea, ha estado en todas las ediciones del certamen. Su mejor actuación fue en 2017, cuando ocupó la octavo posición.

Para este 2026, se prevé la participación de 108 jugadores, de entre 13 a los 54 años, de éstos, 29 debutarán. El campeón del LAAC recibirá: Medalla de Oro; una invitación al Masters Tournament 2026; exenciones para The 154th Open en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.