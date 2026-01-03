Gauff lidera a EEUU en su victoria 2-1 ante Argentina en la United Cup

Pese a empezar poniéndose con ventaja gracias a Sebastián Báez, Argentina perdió 2-1 en su duelo ante Estados Unidos en la United Cup, una competición por equipos mixtos de tenis, este sábado en Perth.

Báez, 45º del mundo, sorprendió en el primer partido a Taylor Fritz, sexto del ranking ATP, por 4-6, 7-5 y 6-4, para poner al equipo albiceleste por delante en el marcador.

Coco Gauff, tercera jugadora mundial, recondujo el rumbo para el Team USA al arrollar con un doble 6-1 a Solana Sierra (66ª) en su primer partido del año.

"Puedo jugar todavía mejor. Siempre es difícil ganar el primer partido de la temporada, especialmente frente a una rival como ella, que viene de jugar ayer (viernes). Estoy contenta con cómo lo he gestionado", dijo Gauff después de su triunfo.

El punto decisivo cayó luego del lado norteamericano, con la victoria en el choque de dobles de Coco Gauff y Christian Harrison sobre María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1.

Argentina había empezado el viernes con buen pie en la apertura de esta competición al ganar 3-0 a España en el RAC Arena de Perth.

El domingo, Estados Unidos buscará ante España el liderato del grupo A y con ello el pase directo a los cuartos de final.

En los otros duelos del sábado en la United Cup, Grecia (Maria Sakkari y Stefanos Tsitsipas) y Suiza (Belinda Bencic y Stan Wawrinka) arrancaron muy bien en el torneo, con victorias 3-0 sobre Japón y Francia, respectivamente, en las primeras jornadas de los grupos E y C.

En el B, China arrancó venciendo 2-1 a Bélgica y en el D Australia se impuso por el mismo resultado a la Noruega de Casper Ruud.

El ganador de cada una de las seis llaves se clasifica a cuartos de final, así como dos segundos (el mejor de los grupos en Perth y el mejor de los que se disputan en Sídney).