"Gané el Tour de los Campos Elíseos", celebra Van der Poel

El neerlandés Mathieu van der Poel cumplió un sueño al ganar el domingo la etapa final del Tour de Francia 2026 en la famosa avenida de los Campos Elíseos, en París.

El especialista en clásicas adoquinadas se escapó junto a Tadej Pogacar, que logró su quinto Tour para igualar el récord de máximos ganadores, en la subida a Montmartre, que estaba abarrotada de aficionados.

Ambos se entregaron por completo al esfuerzo hasta la meta durante 10 km, mientras un grupo de velocistas, apenas unos segundos detrás, le iba comiendo terreno poco a poco.

En los últimos 700 metros, Van der Poel se lanzó en solitario y logró mantener a raya al pelotón por un estrecho margen en un final de infarto.

El neerlandés, de 31 años, nieto del mítico corredor francés Raymond Poulidor, admitió haber pensado en que los perseguidores lo alcanzarían antes de la meta.

"Pensé que nos iban a alcanzar, pero luego solo estaba pensando en este momento y agaché la cabeza en los últimos 500 metros", dijo.

Al final, fue su compañero de equipo en el Alpecin Premier Tech, Jasper Philipsen, quien estuvo más cerca de arrebatarle la victoria en la línea de meta.

"Al final, veo un neumático Pirelli junto a mí, y es el de Jasper".

"Demuestra que nunca nos rendimos. Quizá el inicio de nuestro Tour no fue bueno, pero gané el Tour de los Campos Elíseos. Creo que está bastante bien", celebró el corpulento corredor.

"Si había una carrera que todavía quería ganar en mi carrera, tengo varias, por supuesto, pero esta era una de ellas", dijo.