Gana su boleto mundialista

La panameña Diana Carolina Rojer tiene ya su ‘ticket’ a las Finales del Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle 2026, de la World Freestyle Football Association (WFFA). La atleta, conocida como “Karol Freestyle”, se quedó con el subcampeonato en el clasificatorio mundialista WFFA Pulse Teotihuacán, en México, celebrado del 23 al 25 de octubre pasado.

La joven llegaba al evento como vigente campeona y con el objetivo de defender el título. Pero, cayó en el choque final ante la canadiense Mathilde Fortier.

“Aunque esta vez el resultado no fue el que esperaba, llegar nuevamente a una final y asegurar mi lugar en el Mundial es una motivación para continuar creciendo y superando mis límites”, indicó Karol Freestyle.

“Esta será mi 3ra participación en el Mundial de Fútbol Freestyle de la WFFA. En 2023 clasifiqué en el 1er lugar a través del clasificatorio latinoamericano. En 2025, tras un cambio en las reglas, Panamá pasó a competir en el clasificatorio norteamericano, donde también obtuve el 1er lugar. Este 2026, vuelvo a asegurar mi cupo al Mundial, esta vez en el segundo lugar. Ahora mi enfoque está en fortalecer mi preparación técnica, estratégica y mental para dar lo mejor de mí en diciembre y representar a Panamá con orgullo en el escenario mundial”, dijo.