Futuro de Infantino debe decidirse en elecciones, dice patrón del fútbol africano

El patrón de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) Patrice Motsepe insistió el jueves en que el futuro del presidente de la FIFA Gianni Infantino, criticado y cuestionado por parte del mundo del fútbol, debe decidirse en las próximas elecciones.

"Si alguien tiene un problema con quien sea, ya sea Gianni o cualquier otro, que siga los procesos de la FIFA, es tan simple como eso", declaró Motsepe a la emisora británica Sky News.

"Si queréis destituirlo, hay que pasar por las elecciones. Dejad que las 211 asociaciones miembro (de la FIFA) decidan", continuó el dirigente sudafricano, que se encontraba el miércoles en Salzburgo, donde coincidió con su homólogo de la UEFA, Aleksander Ceferin, durante la Supercopa de Europa entre el París SG y el Aston Villa.

La UEFA, que reúne a las 55 federaciones europeas, la Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática (AFC) declararon la guerra a Infantino, y buscan su salida de la presidencia de la instancia mundial.

Por su parte la CAF apoyó oficialmente al italosuizo de 56 años, cuyo proyecto de abrir la FIFA a inversores privados provocó una tempestad en el mundo del fútbol.

"Hay que ser muy prudente. Hay elecciones el año que viene ¿No deberíamos dejar que el proceso siga su curso?", se preguntó Motsepe.

El batalla de Infantino para lograr una mayoría entre las 211 federaciones votantes durante la elección el próximo mes de marzo en Rabat se anuncia complicada.

El jueves la Federación Irlandesa fue la última institución nacional hasta ahora en retirar el apoyo al dirigente.

Varias federaciones europeas manifestaron públicamente su intención de apoyar la UEFA, que amenaza por su parte con boicotear las competiciones FIFA mientras Infantino siga en el puesto.