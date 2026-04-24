Furyk asume capitanía de EEUU en la Ryder Cup tras renuncia de Tiger Woods

La PGA nombró este viernes a Jim Furyk capitán del equipo estadounidense para la Ryder Cup de 2027, después de que el astro Tiger Woods se retirara de la candidatura tras su detención por conducir bajo los efectos del alcohol.

Woods, ganador de 15 torneos Majors, era considerado el principal candidato para el puesto antes de apartarse del proceso tras el incidente ocurrido el 27 de marzo en Florida, cargo del que se ha declarado inocente.

Woods se alejó del golf y se trasladó a Europa para recibir tratamiento.

La 46ª Ryder Cup se disputará del 17 al 19 de septiembre de 2027 en Adare Manor, en Limerick, Irlanda.

Será la segunda vez que Furyk ejerza como capitán después de dirigir al equipo estadounidense que perdió ante Europa en 2018 en Le Golf National, en Francia.

Desde su debut como jugador en 1997, Furyk ha participado en 14 ediciones del torneo, además de desempeñarse como vicecapitán y capitán. Ocupó ese cargo en cuatro ocasiones, incluidos los equipos vencedores en Hazeltine en 2016 y Whistling Straits en 2021.

Estados Unidos lidera el historial de enfrentamientos por 27-16, con dos empates, pero ha perdido siete Ryder Cup consecutivas en suelo europeo. Su última victoria fuera de casa fue en 1993, en The Belfry, Inglaterra.