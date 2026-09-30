Fury y Joshua presentan entre sonrisas y bromas su combate de diciembre

Los boxeadores británicos Tyson Fury y Anthony Joshua aparecieron sonrientes y respetuosos entre sí este miércoles, en una presentación pública de su esperado combate de los pesos pesados el 11 de diciembre en Cardiff.

En una conferencia de prensa en Londres, con la presencia de un millar de aficionados, los dos excampeones mundiales lanzaron formalmente la cuenta atrás de su pelea, tras años esquivándose y lanzándose mensajes a través de las cámaras.

Fury, de 38 años y 36 victorias en 39 combates, y Joshua, de 36 años y 30 triunfos en 34 peleas, se mostraron especialmente elegantes y respetuosos en sus respuestas.

Incluso Fury invitó a Joshua a "una pinta de (cerveza) Guinness" después de la pelea de Cardiff, mientras Joshua terminó el cara a cara con el que posaron ante los fotógrafos haciendo cosquillas en el abdomen de su rival.

"La gente dice que este combate llega demasiado tarde", declaró el "Gypsy King" Fury. "Entrar a esa pelea será la cereza sobre el pastel para dos grandes carreras. Y que gane el mejor", apuntó.

Este combate parecía destinado a celebrarse en Arabia Saudita o Estados Unidos en un primer momento, pero finalmente tendrá lugar en suelo británico, algo que para Joshua puede servir para "inspirar a toda una generación".