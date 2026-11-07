Fuerte lluvia retrasa la qualy del Gran Premio de Brasil de F1

Las fuertes lluvias interrumpieron y retrasaron el inicio de la sesión de clasificación del sábado para el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo.

El agua estancada en algunas partes del circuito de Interlagos y la escasa visibilidad crearon unas condiciones que obligaron a suspender la sesión con bandera roja tras solo dos minutos de apertura de la pista.

Media hora más tarde, la lluvia amainó y el coche de seguridad oficial salió a dar dos vueltas para comprobar el estado del circuito.

Empapados luego de la única vuelta que completaron a baja velocidad, muchos pilotos ya se habían secado y cambiado los uniformes de carrera y estaban de nuevo en sus coches, listos para salir.

Pero después de 40 minutos de retraso, los pilotos comenzaron a salir de nuevo de sus monoplazas, lo que indica que las condiciones empeoraron.

El piloto oficial del coche de seguridad, Bernd Maylander, informó que las curvas dos y tres, así como el tramo entre la cuatro y la cinco, estaban cubiertos por una cantidad excesiva de agua estancada.