Fritz deja al argentino Tirante sin su primer título ATP

El estadounidense Taylor Fritz (N.10 del mundo) ganó el sábado el torneo ATP 250 de Estocolmo al imponerse en la final al argentino Thiago Tirante (N.51), que no pudo inaugurar su palmarés con un primer título en el circuito.

Tirante, de 25 años, vendió cara la derrota y llevó al límite a Fritz, que acabó imponiéndose en tres sets por 6-2, 4-6 y 7-6 (7-3).

El partido parecía decidido cuando el norteamericano dominaba cómodamente por 6-2, 3-2 y 0-30, al servicio de Tirante, pero Fritz le regaló a su rival algunos puntos fáciles que cambiaron el rumbo del partido.

El argentino, de repente revitalizado, terminó ganando ese servicio y quebró a Fritz en el juego siguiente, para ponerse 4-3 arriba y adjudicarse el set por 6-4.

El tercer set se convirtió en un pulso, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta llegar al desempate, donde la experiencia de Fritz marcó la diferencia.

Se impuso en su primera bola de partido tras 2 horas y 12 minutos de batalla.

A sus 29 años, el californiano logra la primera victoria bajo techo de su carrera. Había eliminado al italiano Lorenzo Musetti (25º) en semifinales por 6-4 y 6-2, para asegurarse su sexta final de la temporada.