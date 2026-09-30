Fred Matute domina la primera etapa del Tour de Panamá

Fred Matute, representante de la Selección de Honduras, se adjudicó la victoria en la primera etapa del Tour de Panamá 2026 tras cruzar la meta en solitario con un tiempo de 2 horas, 44 minutos y 16 segundos, resultado que lo convierte en el primer líder general de la competición. Por detrás ingresó el estadounidense Jhon Borstelman, del equipo Momentum Racing, a 23 segundos, mientras que el guatemalteco Nelson Panjón, de ECA Electricidad, ocupó la tercera casilla a 28 segundos.

La jornada inaugural comprendió un recorrido de 131 kilómetros entre Parita, Aguadulce, Chitré, la vía a Pesé y el retorno a Parita, marcada desde el inicio por una fuga de 16 corredores que logró abrir brecha sobre el pelotón principal. Entre los escapados destacaron Christofer Jurado y Randish Lorenzo (Servicio Nacional Aeronaval), Vicente Carretero, Douglas Parrado, Jaime Rivas y Randol Izquierdo (Rali Store), Alex Strah, Bredio Ruiz y Roberto Hernández (Senafront), Maicol Britos, Víctor Jaén y Michael Caballero (Rali Giant), así como Luis López (Manzaté La Selva - Costa Rica). En el tramo decisivo, Matute lanzó un ataque oportuno para marcharse en solitario hacia la meta.

Favorecido por las bonificaciones, Matute encabeza la Clasificación General Individual con un registro de 2:44:04, escoltado por Borstelman a 29 segundos. El centroamericano comanda además la Clasificación por Puntos con 18 unidades, en tanto que Bredio Ruiz (Senafront) porta la camiseta como el mejor corredor nacional. En la categoría Máster lidera Vicente Carretero (Rali Store) con 2:45:20; en Sub-23 domina Randol Izquierdo (Rali Store) con el mismo tiempo y una ventaja de 6 segundos sobre Liam Olson (Momentum Racing); y en la categoría Junior se sitúa al frente Anthony Cortés (Caminos de Omar A) con 2:45:25, superando por apenas un segundo a Dier Ríos.

El Tour continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, que abarca 109.3 kilómetros entre Santo Domingo, Pedasí, Venao y El Cacao. El trayecto concluirá con un exigente ascenso en el Mirador El Vigía, lo que representará la primera prueba de fuego en la alta montaña para los aspirantes al título.