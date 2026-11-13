Francia sorprende a Sudáfrica, vigente bicampeón mundial de rugby

Francia logró una victoria mayúscula al derrotar 21-19 al vigente bicampeón mundial de rugby, Sudáfrica, este viernes en el Estadio de Francia, en las afueras de París.

Un último placaje devastador de Louis Bielle-Biarrey, a la imagen de un partido encarnizado, dio el triunfo más importante desde el Mundial 2023 a los Bleus, que dominaron claramente en el primer tiempo (21-7) antes de sufrir en la segunda parte, pero sin rendirse nunca.

Las cicatrices del partido de cuartos de final perdido en 2023 como anfitrión del Mundial no se borrarán con este partido de menor trascendencia, pero la transformación fallada de Libboks a siete minutos del final aportará mucha alegría y también grandes esperanzas a Francia, a un año exacto de la final del Mundial de Australia 2027.

Impulsados por un estadio en ebullición y unas furiosas ganas de hacer saltar por los aires los pronósticos que les daban claramente como perdedores, los Bleus, aun diezmados por las lesiones, jugaron al máximo de su potencial.

Este éxito permite también a los Bleus escaparse en cabeza del grupo Norte del Campeonato de Naciones. Aunque todavía tiene que rematar el trabajo contra Argentina la semana que viene, también en el Estadio de Francia, Francia acrecentaó sus chances de participar en la final de la competición, la semana siguiente en Londres.