Francia maltrata a Gales y lidera el Seis Naciones de rugby

El duelo entre uno de los equipos de rugby más en forma, Francia, contra otro en crisis profunda, Gales, no podía acabar en otra cosa que con goleada 54-12 del XV del Gallo, que además lidera en solitario el Seis Naciones.

Los franceses superaron este domingo cuantas veces quisieron la endeble defensa galesa, que en el primer cuarto de hora ya había recibido tres tries.

El final del encuentro fue un suplicio y una humillación para los jugadores y aficionados galeses que presenciaron el partido en Cardiff.

Al final, los Blues, que levantaron el pie del acelerador en los últimos 20 minutos, anotaron 8 tries y, obviamente, sumaron el punto de bonus ofensivo.

Tras dos jornadas, Francia lidera la clasificación del Torneo Seis Naciones con un pleno de 10 puntos, seguida por Escocia, que el sábado dio la sorpresa al vencer a Inglaterra 31-20.

La Italia del argentino Gonzalo Quesada es cuarta luego de que el sábado estuviese muy cerca de ganar por primera vez a Irlanda en Dublín (20-13).

El próximo fin de semana se disputará la tercera jornada, en la que destacará el duelo entre Francia, único equipo que puede aspirar ya al Grand Slam, e Italia el domingo.

Un día antes, Inglaterra recibirá a Irlanda y Escocia visitará a Gales.