La justicia francesa anunció este viernes que investiga los incidentes registrados la víspera en Marsella, en el sureste de Francia, entre aficionados del club de fútbol local y del búlgaro Levski Sofía como "violencia intencionada".

En los márgenes de un partido de Europa League, los hinchas de ambos combinados se enfrentaron en el estadio Vélodrome, dejando una docena de aficionados búlgaros heridos. Dos seguían hospitalizados el viernes a mediodía.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó "con la mayor firmeza" estos actos de violencia.

Se abrió una investigación "por violencia intencionada agravada (con arma, en reunión y en un recinto deportivo) cometida a iniciativa de los hinchas marselleses", indicó a AFP la fiscalía local.

El ministerio público de la segunda ciudad de Francia abrió además otra investigación "por incitación al odio a raíz de los saludos nazis y las provocaciones de los seguidores búlgaros".

La presidenta de Bulgaria, Iliana Iotova, también calificó de "inadmisibles" los actos de violencia y preguntó a la UEFA si las condiciones de seguridad de los aficionados búlgaros desplazados a Francia habían sido las correctas.

Unos diez minutos antes del inicio del partido, varios cientos de aficionados del Marsella corrieron desde la grada en la que se encontraban, aparentemente persiguiendo a un grupo de seguidores del Levski.

A continuación, irrumpieron en la grada reservada a la afición visitante, donde se habían reunido alrededor de 500 hinchas del equipo rival.

Se desató una pelea, en la que participaron varios aficionados del Marsella con el rostro cubierto, constató un periodista de AFP.