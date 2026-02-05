Francia abre el Seis Naciones con victora ante Irlanda por 36-14

Francia comenzó este jueves la defensa de su título del torneo de las Seis Naciones con un triunfo ante Irlanda por 36-14 en el Stade de France, en una demostración de fuerza de los Bleus, con un estelar Matthieu Jalibert.

Con dos tries de Louis Bielle-Biarrey, los jugadores de Fabien Galthié lograron un punto extra de bonus ofensivo, privando de paso al XV del Trébol del bonus defensivo, un parámetro que podría tener su peso en la resolución del torneo que reúne a las naciones más poderosas del rugby de Europa.