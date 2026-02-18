Francés Ocon vaticina que no habrá cambios en la jerarquía de la F1 en 2026

"Poco importa el reglamento, los equipos con más recursos siempre estarán delante": desde Baréin, donde tienen lugar los entrenamientos de Fórmula 1, el piloto francés Esteban Ocon (Haas) vaticinó para la AFP que los cambios técnicos para 2026 no se traducirán en un vuelco en la parrilla.

PREGUNTA: ¿Qué opinión tiene del nuevo reglamento?

RESPUESTA: "Es un reto y todos sentimos un poco de nerviosismo. Tengo muchas ganas de ver cómo irá en carrera porque seguramente estará muy animado. Ahora, como aficionado del automóvil al que le gusta la buena mecánica y los buenos motores, seguro que si hubiera un V10 o un V12 a elegir, dejaría el motor actual de lado. Es complejo para los ingenieros, y para nosotros lo es aún más. Todavía no hemos adquirido los automatismos.

P: ¿Considera, como Max Verstappen, que esos nuevos autos se parecen demasiado a la Fórmula E (eléctrica) y que se pierde un poco la esencia de la F1?

R: "No diré eso aún porque hay que dar una oportunidad al reglamento y respetar el trabajo de todo el mundo. Hay que ver cómo funciona. Y si no funciona diremos que es un asco. Pero por ahora es un poco pronto (...) Si hay adelantamientos tres veces por vuelta y podemos adelantar como en el karting se dirá que está bien".

P: ¿Cree que podría haber cambios en la jerarquía de la parrilla con este nuevo reglamento?

R: "No, no será ese el caso y no es un secreto. Es triste porque pensé que la jerarquía se vería seguramente algo modificada y que quizá podríamos tener una opción de estar en los puestos de delante... pero no, siguen estando los cuatro mismos delante (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) así que es un poco decepcionante porque las opciones no son iguales para todos los pilotos, pero es la Fórmula 1, es así... Eso demuestra que importa poco el reglamento, los equipos con más recursos estarán siempre delante. Como en los últimos años, pelearemos por se los mejores de los 'otros'".