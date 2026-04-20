Deportes

Fractura de clavícula para Jorgenson, que se perderá la Lieja-Bastoña-Lieja

Fractura de clavícula para Jorgenson, que se perderá la Lieja-Bastoña-Lieja
El ciclista estadounidense Matteo Jorgenson, en la clásica Milán-San Remo, en la ciudad italiana de Pavía, el 21 de marzo de 2026 Marco Bertorello
AFP
20 de abril de 2026

El estadounidense Matteo Jorgenson, jefe de filas del Visma-Lease a bike para las clásicas de las Ardenas, sufrió una fractura de clavícula en su caída en la Amstel Gold Race, y se perderá la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, anunció este domingo su equipo.

El corredor, de 26 años, se fue al suelo a unos 40 kilómetros para la meta situada en Valkenburg, tras no poder esquivar en una curva a Kevin Vauquelin, que se había caído instantes antes.

Si el francés pudo volver a montarse en la bicicleta, Jorgenson permaneció tendido sobre el asfalto. El californiano se hallaba en el grupo de cabeza junto a varios corredores, entre ellos el que sería ganador de la prueba Remco Evenepoel.

Dos veces ganador de la París-Niza (2024 y 2025), Jorgenson fue segundo esta temporada en la Drôme Classic ganada por el francés Romain Grégoire.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR