Florent Manaudou, leyenda de la natación francesa, anuncia su retirada

El nadador francés Florent Manaudou, único hombre en ser medallista de 50 metros en estilo libre en cuatro Juegos Olímpicos diferentes, anunció este jueves su retirada a los 35 años y después de no competir en los últimos dos años.

"Dos años después (de los Juegos Olímpicos de París 2024), ya está, anuncio el final", declaró en una entrevista con la televisión pública francesa, coincidiendo con la disputa del Europeo de París.

El sábado tendrá lugar una ceremonia en su honor durante este evento.

Su mayor éxito fue el título olímpico de 50 metros libre en los Juegos de Londres 2012, una prueba en la que luego fue subcampeón en Rio 2016 y Tokio en 2021.

En total acumula en su palmarés seis metales olímpicos.

En Mundiales acumuló cuatro oros en su carrera, tres de ellos en la edición de Kazan 2015 (50 m libre, 50 m mariposa, relevo 4x100 m libre).

Florent Manaudou ya estuvo apartado de la competición durante tres años, entre 2016 y 2019, por una pausa voluntaria.