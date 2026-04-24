Flick cree que Lamine Yamal "volverá más fuerte" del Mundial

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que la joya Lamine Yamal, lesionado en el muslo izquierdo, estará presente en la Copa del Mundo de 2026 con España y "volverá más fuerte".

"Esta situación no es fácil para nosotros, pero tampoco lo es para él. Tenemos que gestionarla de la mejor manera posible e intentar aprender de esta lesión. Ha sido su primera lesión muscular. Será baja para nosotros (en lo que resta de temporada), pero creo que estará en el Mundial y que volverá más fuerte", declaró Flick en rueda de prensa.

"De verdad le deseo que vuelva en forma y que viva un Mundial excepcional. Todo el mundo quiere ver a Lamine a su mejor nivel durante la Copa del Mundo", añadió.

La estrella de la selección española "se perderá el resto de la temporada", precisó el Barça el jueves, pero debería estar "disponible" para disputar su primera Copa del Mundo (del 11 de junio al 19 de julio) en Estados Unidos, Canadá y México.

El técnico azulgrana precisó que Yamal, que sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo, no se lesionó al marcar el penalti decisivo que él mismo había provocado ante el Celta de Vigo el miércoles (1-0), sino un poco antes.

"Sintió algo después de la falta, pero pensó que no era gran cosa. Decidió lanzar el penalti y se dio cuenta de que era serio. Nunca había tenido una lesión muscular, tiene que aprender a escuchar las señales que le envía su cuerpo", estimó Flick.

El Barcelona, eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones, tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la Liga, por lo que está cerca de revalidar su título de campeón de España.

Los azulgranas visitan el sábado al Getafe, en la periferia de Madrid.