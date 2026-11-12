Finlandia bloqueará la entrada de los deportistas rusos

El gobierno finlandés prohibirá la entrada de atletas rusos en su territorio por considerar que representan una amenaza, anunció este jueves la ministra de Asuntos Exteriores.

El país nórdico es la sede del próximo Mundial de Patinaje, en marzo de 2027 en la ciudad de Tampere, por lo que la federación internacional de este deporte (ISU por sus siglas en inglés) ya anunció que está "estudiando" las implicaciones de la decisión del gobierno finlandés.

"Mientras continúe la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia, los atletas rusos no tienen nada que hacer en Finlandia", declaró Elina Valtonen, citada en un comunicado.

A mediados de octubre, la ministra ya había instado a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a dejar de expedir visados turísticos a los rusos, en rechazo a la invasión de Ucrania iniciada en 2022.

"Su entrada en el territorio constituiría una amenaza para las relaciones internacionales de Finlandia", agregó la ministra.

Finlandia, que comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, dejó de emitir visados a ciudadanos rusos para viajes no esenciales en 2022.

- Herramienta de propaganda" -

Ahora, las restricciones de entrada se aplicarán también a los atletas que compitan bajo estatus neutral.

"Rusia utiliza el deporte como herramienta de propaganda y busca servirse de él para promover los objetivos de su guerra de agresión ilegal", afirmó el ministerio en su comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, celebró la medida en un mensaje en X y pidió a otros países europeos "cerrar las brechas que aún quedan y reforzar la presión coordinada sobre Rusia".

La ISU, por su parte, considera que "los deportistas no deberían ser castigados por las acciones de los gobiernos en un mundo donde, lamentablemente, muchos conflictos están en curso".

La instancia añadió que ha reclamado "más aclaraciones" al gobierno finlandés antes de tomar decisiones sobre el Mundial del próximo año.

Las nuevas normas de visado relativas a los atletas se aplicarán a partir del 16 de noviembre.

Según las nuevas restricciones, "solo se permitirá que ciudadanos rusos trabajen con un visado Schengen en tareas que sean esenciales para los intereses nacionales de Finlandia", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Los llamados visados Schengen permiten viajar dentro de los 29 países europeos que forman parte del sistema.

La decisión del gobierno finlandés llega tras un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) del 30 de octubre, que abrió la puerta al regreso de los equipos rusos de hockey sobre hielo al Mundial del próximo año.

- Boicot en el Mundial de hockey -

La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF), que había vetado a Rusia de las competiciones desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, se opuso a la decisión del TAS.

Además, varios países, entre ellos Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y la República Checa, han anunciado que se negarán a jugar contra Rusia en ese Mundial de Alemania.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo la semana pasada que Rusia no podrá competir en el próximo Mundial Juvenil de hockey, en Alberta.

A finales de octubre, Suecia ya había solicitado a la UE revisar y restringir sus normas de visado para los atletas que representan a Rusia y Bielorrusia.

El objetivo es "garantizar una aplicación más coherente y más restrictiva dentro de la UE con respecto a las personas que representan" a estos dos países en competiciones deportivas internacionales, indicó Suecia en una carta enviada a la Comisión Europea.