Deportes

Finalista en Wimbledon en 2016, Milos Raonic anuncia su retirada del tenis

Finalista en Wimbledon en 2016, Milos Raonic anuncia su retirada del tenis
El tenista canadiense Milos Raonic juega contra el estadounidense Taylor Fritz el 19 de junio de 2024 en el torneo de Queen's, en Londres Ben Stansall
AFP
12 de enero de 2026

El tenista canadiense Milos Raonic, que llegó a ser el número 3 de la ATP y finalista en Wimbledon en 2016, anunció este lunes que pone fin a una carrera en la que ganó ocho títulos en el circuito.

Poderoso sacador, gracias su altura (1,96 m), Raonic (35 años) no competía desde hacía un año debido a problemas físicos.

"Este es un día que sabes que llegará, pero nunca estás preparado", escribió Raonic en sus redes sociales, asegurando haber sido "la persona más afortunada por poder vivir y cumplir mis sueños".

La mejor temporada de Raonic fue en 2016, cuando alcanzó la final de Wimbledon luego de derrotar en semifinales a Roger Federer, aunque perdió el título con Andy Murray.

Ese mismo año alcanzó las semifinales en Australia y se clasificó para el Masters, acabando el año en la 3ª posición del ranking.

Compitió por última vez en los Juegos de París 2024.