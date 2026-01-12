Finalista en Wimbledon en 2016, Milos Raonic anuncia su retirada del tenis

El tenista canadiense Milos Raonic, que llegó a ser el número 3 de la ATP y finalista en Wimbledon en 2016, anunció este lunes que pone fin a una carrera en la que ganó ocho títulos en el circuito.

Poderoso sacador, gracias su altura (1,96 m), Raonic (35 años) no competía desde hacía un año debido a problemas físicos.

"Este es un día que sabes que llegará, pero nunca estás preparado", escribió Raonic en sus redes sociales, asegurando haber sido "la persona más afortunada por poder vivir y cumplir mis sueños".

La mejor temporada de Raonic fue en 2016, cuando alcanzó la final de Wimbledon luego de derrotar en semifinales a Roger Federer, aunque perdió el título con Andy Murray.

Ese mismo año alcanzó las semifinales en Australia y se clasificó para el Masters, acabando el año en la 3ª posición del ranking.

Compitió por última vez en los Juegos de París 2024.