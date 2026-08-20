Fin de temporada por lesión para mediofondista keniana Faith Kipyegon

La estrella keniana de medio fondo Faith Kipyegon dio por terminada su temporada debido a una lesión en el tendón de la corva y se perderá el inaugural Campeonato Ultimate de World Athletics del próximo mes en Hungría.

Kipyegon, triple campeona olímpica y cuatro veces monarca mundial de 1.500 metros, tenía previsto participar en este evento inaugural, que reunirá a unos 400 atletas de élite en Budapest del 11 al 13 de septiembre.

"Desde finales de mayo he estado lidiando con una lesión en el isquiotibial y, lamentablemente, necesita un poco más de tiempo para recuperarse de lo que esperaba", publicó el miércoles en X.

La atleta, de 32 años, luchó por dejar atrás la lesión en dos importantes carreras en julio.

Terminó tercera en la milla femenina en Eugene, Oregón, a principios de julio, cuando afirmó que estaba corriendo al 98 por ciento y que esperaba recuperar su condición física plena antes de que terminara la temporada.

Kipyegon finalizó posteriormente en cuarto lugar en los 3.000 m femeninos de la reunión de la Liga de Diamante en Mónaco, donde estableció el récord mundial de la milla en 2023.

Todas las campeonas olímpicas y mundiales vigentes, así como las ganadoras de la Liga de Diamante, se clasificarán para el Ultimate Championship, que ofrece una bolsa total de premios de 10 millones de dólares.