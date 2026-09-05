Fin de temporada para Tadej Pogacar tras su caída en la Vuelta

La estrella mundial del ciclismo Tadej Pogacar no volverá a competir en 2026 tras el reciente accidente que sufrió en la Vuelta a España y que obligó al esloveno a pasar por el quirófano, explicó este sábado su equipo, el UAE Emirates.

"Tras su caída en La Vuelta, Tadej no regresará a las carreras esta temporada, ya que se concentra plenamente en su recuperación y rehabilitación", indicó el equipo del quíntuple vencedor del Tour de Francia en X, por lo que el esloveno no podrá defender su título de campeón del Mundo en ruta a finales de septiembre en Montreal.

Tampoco podrá defender sus títulos de campeón de Europa, que se disputará en Eslovenia a comienzos de octubre, y del Giro de Lombardía, último monumento de la temporada ciclista (también en octubre).

"Mejórate pronto, Tadej. Te veremos de vuelta en 2027", añade el equipo, que también precisa que el ciclista esloveno ha renovado su contrato hasta finales de la temporada 2032.

"Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032", destacó Pogacar, citado por el equipo en el comunicado.

- Renovado hasta 2032 -

"Está claro que no es la manera cómo me hubiese acabado acabar la temporada, pero en este momento, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita", añadió el esloveno, que cumplirá 28 años el próximo 21 de septiembre.

Cuando era líder destacado de la Vuelta a España, con casi cuatro minutos de ventaja sobre el segundo clasificado y tras haber ganado tres etapas en la primera semana, Pogacar se cayó en la 8ª etapa, el pasado 29 de agosto.

Como consecuencia, el ciclista sufrió "una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones", informó el UAE Emirates.

Pogacar fue operado en Barcelona por su fractura de clavícula.

"Tadej progresa bien después de la operación y estamos muy satisfechos con su recuperación hasta ahora", explicó el médico del equipo ciclista, Adrian Rotunno, citado en el comunicado difundido por el UAE.

"Sin embargo, teniendo en cuenta la combinación de sus lesiones —la conmoción cerebral, la fractura cervical C7 estable y la fractura abierta de la clavícula—, hemos tomado la decisión, junto con Tadej, de que no volverá a competir esta temporada", precisó.

Las fracturas sufridas por Pogacar requerirán "un período de rehabilitación estructurada" y el corredor deberá seguir "un protocolo gradual de recuperación posconmoción, con un seguimiento neurológico continuo" antes de poder retomar progresivamente los entrenamientos, subrayó el doctor Rotunno.

Al día siguiente de su accidente, el propio ciclista publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le veía en la cama de un hospital con un collarín y de fondo la conocida canción del grupo Bee Gees "Stayin' alive"("Sobreviviendo").