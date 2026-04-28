Fils frena la progresión de Etcheverry en Madrid

El francés Arthur Fils detuvo este martes la progresión de Tomás Martín Etcheverry en el Masters 1000 de Madrid, al imponerse 6-3 y 6-4 al argentino para pasar a cuartos de final del torneo.

Fils, que llegó a Madrid tras ganar el torneo de Barcelona, invirtió 1 hora y 26 minutos para superar al argentino, que se había plantado por primera vez en unos octavos en Madrid.

En el primer set, una doble falta de Etcheverry en el octavo juego abrió el camino para que Fils rompiera el servicio de su rival poniéndose 5-3 y ganando el set con su servicio.

En la segunda manga, Etcheverry, número 29 del mundo, empezó mal cediendo su saque quedándose sin ser capaz de recuperar el terreno perdido en este primer juego.

El argentino no pudo convertir ni una de las tres bolas de rotura que tuvo en el octavo juego con lo que hubiera podido igualar 4-4.

A Fils le bastó con no perder su saque para avanzar a cuartos de final del torneo.

El francés se medirá por una plaza en semifinales con el ganador del enfrentamiento entre el checho Jiri Lehecka y el italiano Lorenzo Musetti.