Ferrari enseña las garras a Mercedes en los libres en Hungría

Después de que su compañero de Ferrari Charles Leclerc fuera el más rápido en la primera tanda de ensayos, el veterano piloto inglés Lewis Hamilton dominó los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, undécima de las veintidós citas de la temporada 2026 de Fórmula 1.

A una veintena de kilómetros de Budapest, en el circuito de Hungaroring, el siete veces campeón del mundo presentó el mejor dato de tiempos del viernes, liderando la hoja de cronos de esa segunda sesión por delante del monegasco Leclerc y del inglés Lando Norris, segundo y tercero a 148 y 499 milésimas de segundo, respectivamente.

La Scuderia, que tradicionalmente se siente cómoda en el circuito húngaro y llega con altas expectativas, confirmó que puede ser un fuerte rival para Mercedes este fin de semana, que marcará el final de la primera mitad de la temporada y el inicio de una pausa de casi un mes, tradicional en el verano europeo.

"Hasta ahora, todo va bien", admitió el patrón de la escudería, el francés Frédéric Vasseur.

"Pero solo es viernes y es un buen comienzo, pero veremos mañana, puede ser una historia distinta. Todos van a mejorar", estimó.

Mercedes no brilló este viernes, donde el inglés George Russell presentó el quinto mejor registro y, sobre todo, el líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, apenas pudo ser decimotercero en esa segunda sesión, después de dejar su asiento al novato danés Frederik Vesti en los primeros ensayos.

Los monoplazas de Red Bull estuvieron en la pelea con el cuatro veces campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen, y el francés Isack Hadjar, quienes terminaron cuarto y sexto.

- Progresos tímidos de Aston Martin -

A pesar de las importantes evoluciones aerodinámicas introducidas en su Aston Martin, el español Fernando Alonso solo pudo ser decimonoveno, a tres segundos de Hamilton.

Su compañero canadiense Lance Stroll no pudo ni siquiera participar en los segundos entrenamientos libres, ya que en los primeros sufrió una avería de la suspensión trasera izquierda que no pudo ser reparada a tiempo.

La actuación de los Aston Martin era muy esperada, porque que en este fin de semana se estrenan las importantes mejoras aerodinámicas que se vienen anunciando en los últimos tiempos.

El director de operaciones en pista de la escudería, Mike Krack, había dicho el jueves que Aston Martin quería "luchar por algo" y "estar de vuelta a la pelea" con estos progresos, que por ahora han sido tímidos, a la espera del desarrollo del resto del fin de semana.

Aston Martin es penúltima en el Mundial de constructores y es por ahora una de las grandes decepciones de la temporada, a pesar de haber contratado al prestigioso ingeniero Adrian Newey para la concepción de su coche.

Peor que Alonso solo lo hicieron otros dos pilotos en la segunda sesión de los libres, el mexicano Sergio Pérez, penúltimo con su Cadillac, y el argentino Franco Colapinto, último con su Alpine.

Los pilotos tendrán una tercera y última sesión de ensayos libres el sábado para realizar los últimos ajustes antes de la sesión de clasificación, prevista desde las 16h00 locales (14h00 GMT) del sábado y que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo.