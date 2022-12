Fernando Santos deja su puesto de seleccionador de Portugal

Fernando Santos ha dejado su puesto de seleccionador de Portugal, anunció el jueves la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), cinco días después de la eliminación de la Seleçao en cuartos de final del Mundial-2022 contra Marruecos (1-0).

Las dos partes llegaron a un acuerdo "para poner fin a un recorrido de gran éxito que arrancó en septiembre de 2014", indicó la FPF, cuya dirección "lanzará ahora el proceso con el objetivo de escoger al próximo seleccionador nacional", indicó en un comunicado.

"Me voy con el sentimiento de una enorme gratitud. (...) Cuando diriges a un grupo, hace falta tomar algunas decisiones difíciles. Es normal que no todo el mundo esté contento con las elecciones que yo he hecho", reaccionó Fernando Santos en un vídeo publicado en la página web de la Federación.

El entrenador portugués de 68 años había afirmado el pasado sábado, al respecto de ese último partido de Copa del Mundo, que no planeaba dimitir, pero la prensa local aseguraba desde hacía varios días que los dirigentes de la FPF deseaban acortar su mandato, que en principio debía durar hasta la Eurocopa-2024.

- La pista de Mourinho -

Según el diario deportivo Record, José Mourinho sería el candidato prioritario de la Federación, que estaría incluso dispuesta a reemplazar a Santos por un interino para permitir al entrenador de la AS Roma terminar su temporada en el club italiano.

Al ser preguntado por los periodistas el jueves por la tarde, a su llegada al sur de Portugal para una concentración con la Roma, Mourinho no hizo ningún comentario.

Los entrenadores portugueses Rui Jorge (seleccionador sub-21), Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Fonseca (Lille), Rui Vitoria (seleccionador de Egipto) y Jorge Jesus (Fenerbahçe) también figuran en la lista de potenciales candidatos citados por los medios.

Fernando Santos logró los primeros grandes títulos de la historia de la selección: la Eurocopa-2016 y más tarde la Liga de Naciones 2019, ganada en suelo portugués.

Pero el entrenador de rostro severo, cercano a Cristiano Ronaldo desde los inicios del cinco veces Balón de Oro en el Sporting Portugal, también es responsable de las eliminaciones en octavos de final en el Mundial-2018 y en la Eurocopa-2020.

Sus detractores critican sobre todo su estilo de juego excesivamente conservador, que no permitió a la Seleçao aprovechar la emergente nueva generación de jugadores talentosos.

Además, en pleno Mundial-2022, terminó por tener que llamar al orden a Ronaldo, en el banquillo en octavos de final contra Suiza (6-1) después de haber mostrado su enfado al ser reemplazado en el partido anterior.

El pulso entre el seleccionador y su capitán fue el último de las polémicas que han rodeado en las últimas semanas a 'CR7', que se separó del Manchester United en plena Copa del Mundo, impactando forzosamente el recorrido de Portugal.