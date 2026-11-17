El español Fernando Alonso, campeón mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006, participará en el Rally Dakar 2027 (9-23 de enero en Portugal y Marruecos) con Aston Martin, anunció este martes la escudería británica.

El veterano piloto asturiano de 45 años estará a los mandos de uno de los tres coches de la marca en su estreno en esta prestigiosa cita de aventura, mientras que los otros dos serán conducidos por el francés Sébastien Loeb (52 años, nueve veces campeón mundial de rallies) y por el brasileño Lucas Moraes (35 años, campeón mundial de rally campo a través en 2025).

La denominación del equipo para esta ocasión será Aston Martin Dreadnought y colabora en este debut con la estructura especializada Prodrive.

Alonso ya participó en el Dakar en 2020 con un Toyota Hilux, con el que fue segundo en una de las etapas y acabó decimotercero en la general.

En su larga carrera ha llegado a conquistar además las emblemáticas 24 Horas de Le Mans y ha disputado las 500 millas de Indianápolis.

- Agenda repleta -

Su programa de competición de 2027 se presenta ya especialmente cargado, ya que ha renovado su contrato con Aston Martin para seguir compitiendo en la Fórmula 1, cuya temporada arranca en marzo.

"Después de decidir seguir con mi carrera en la Fórmula 1 (...) estuve pensando durante mucho tiempo sobre el Dakar", declaró Alonso, citado en un comunicado de Aston Martin.

"Finalmente, la decisión cayó por su propio peso. Quería este reto y competir de nuevo en el mismo año en la Fórmula 1 y en el Rally Dakar", continuó.

Como en 2020, el copiloto de Alonso en la aventura será su compatriota Marc Coma, ganador del Dakar en la categoría de motos en cinco ocasiones.

"La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad, pero soy un piloto de carreras y retos así son los que me hacen amar la competición. Estoy deseando comprobar qué podemos conseguir", añadió Alonso.

- Loeb y su asignatura pendiente -

Por su parte, Sébastien Loeb, que estaba sin volante desde la retirada de Dacia, encontró un nuevo coche para seguir brillando en un Dakar en el que consiguió hasta ahora 28 victorias de etapa y terminó cinco veces en el podio final, sin llegar a ser campeón hasta ahora.

"Ganar el Dakar es algo muy importante para mí", subrayó el alsaciano, segundo de la general final del mítico rally en 2017, 2022 y 2023.

"Estuvimos cerca de conseguirlo en varias ocasiones y seguimos lo suficientemente motivados para continuar trabajando, hasta que lo consigamos", advirtió.

"El objetivo es llegar preparados a la salida y poder pelear por la victoria", sentenció de cara a este nuevo proyecto, donde su copiloto será el belga Fabian Lurquin.

- Mudanza obligada -

El brasileño Lucas Moraes, tercero en el Dakar 2023, tendrá como copiloto al español Pablo Moreno.

Arabia Saudita es la sede del Rally Dakar desde 2020, después de una década en Sudamérica (2009-2019), pero a finales de octubre se anunció que la edición de 2027 no iba a disputarse en ese país del Golfo por los conflictos bélicos y la inestabilidad en la región.

Es por ello que los organizadores buscaron un plan alternativo y anunciaron unos días después a Portugal y Marruecos como sedes, lo que supone el regreso del Dakar a su continente histórico de referencia, África, por primera vez desde 2007.

La salida del Dakar 2027 será en Loulé (Algarve, sur de Portugal) con un prólogo el sábado 9 de enero y la meta final estará fijada en Marrakech, en el sur de Marruecos, el sábado 23 del mismo mes.