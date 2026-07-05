Fernando Alonso logra una victoria en Silverstone... en un kart de LEGO

El doble campeón del mundo de Fórmula 1 español Fernando Alonso, actual 18º clasificado del campeonato 2026, se impuso este domino en una carrera promocional durante el Gran Premio de Reino Unido, al volante de un kart eléctrico, réplica de su Aston Martin, construido con LEGO.

El español se impuso al finlandés Valtteri Bottas y al francés Esteban Ocon en esta prueba, en unos monoplazas que alcanzan 25 km/h y que provocaron sonrisas tanto de los pilotos como de los miles de espectadores presentes en el circuito de Silverstone.

Los 22 pilotos de la parrilla, incluso los reticentes Lewis Hamilton y Max Verstappen, participaron en esta divertida prueba sin casco y con el teléfono en la mano, sentados en unos karts con el mismo número y color de sus monoplazas reales de Fórmula 1.

También participaron el presidente de la Fórmula 1 Stefano Domenicali y el de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) Mohammed Ben Sulayem.

Algunos pilotos apenas duraron unos metros antes de que sus karts quedaran atascados en la grava que rodea el asfalto.

Los comisarios de carrera ayudaron a desatascar los karts, entre carcajadas, en una prueba emitida en directo por televisión y en redes sociales.

Una campaña promocional que ya fue realizada el año pasado en Miami pero en aquella ocasión los vehículos eran de dos plazas.

Verstappen, que atraviesa una temporada complicada en Red Bull, había criticado hace unos días que LEGO y la F1 considerasen a los pilotos "como niños y payasos".

Hamilton, por su parte, había rechazado participar, antes de cambiar de opinión.

Cada kart de LEGO pesa cerca de 280 kg, de los cuales 65 kg proceden de los cerca de 28.000 pequeños bloques de la popular marca. Cada vehículo requirió cerca de 6.400 horas de trabajo.