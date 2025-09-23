Feria Agropecuaria Equina para toda la familia en Chame

La Primera Feria Agropecuaria Equina, organizada por la Asociación Panameña de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso (APCPCPP), se celebrará en la hacienda “Papacona”, en Bejuco, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, el próximo 11 de octubre, de 10 am a 6 pm.

La entrada será gratuita y se tendrá un transporte por la vía Interamericana hacia la hacienda, periódicamente, para cualquier interesado en participar del evento, que tendrá exhibiciones de caballos peruanos de paso, colombianos, españoles, de cuarto de milla, de carreras y otras razas invitadas, sumado a ponys, pintacaritas, venda de comidas y bebidas, todo en un ambiente familiar.

Juan Pablo Barés, presidente de la APCPCPP, afirmó que se dictarán conferencias de temas veterinarios, agropecuarios, entre otros. “Nos vamos a lucir para que todos aprendamos que cada caballo tiene su belleza y su manera de andar”, añadió Barés en una conferencia de prensa celebrada ayer.

Los organizadores consideran que esta feria servirá para dar a conocer las distintas razas de caballos al público y en especial para las familias, por lo que estiman una asistencia de más de 400 personas.

En el marco de esta celebración, se rendirá un homenaje especial a Don Jorge Araúz Arango, destacado caballista panameño reconocido por su trayectoria ecuestre tanto a nivel nacional como internacional.