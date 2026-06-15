Femke Broeders-Bol inicia en Ostrava su nueva vida en los 800 metros

La estrella neerlandesa Femke Broeders-Bol, dos veces campeona mundial de 400 metros vallas, inicia el martes en Ostrava (República Checa) su nueva vida en el atletismo, con su primera carrera al aire libre en 800 metros.

El anuncio de su cambio de disciplina causó una enorme sorpresa el año pasado y ahora intentará demostrar que la apuesta no era una locura.

"Creo que va a sorprender a muchos en este primer mes de competición", dijo a la AFP su entrenador, Laurent Mewly.

Broeders-Bol (nuevo nombre tras el reciente matrimonio de la atleta, antes conocida solo como Bol) ha sido una de las reinas de la pista en una de las pruebas de mayor nivel de los últimos años, los 400 metros vallas femeninos.

Se colgó ahí dos bronces olímpicos (2021, 2024), aunque estuvo a la sombra de la gran estrella actual de las vallas, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

Ocho meses después del anuncio de Bol de que pasaba de ser vallista a mediofondista, Ostrava es el escenario elegido para su primera competición en la doble vuelta de pista.

"Hay mucha expectación, ha sido un tiempo largo sin competición. Estamos deseando afrontar este nuevo desafío", asegura Meuwly.

- Recién casada -

La vida de Bol ha cambiado también en el plano personal, con su boda en la primavera europea con el garrochista belga Ben Broeders.

Antes de ello participó en la temporada bajo techo y allí corrió una vez los 800 metros, en la reunión indoor de Metz (Francia), con un tiempo de 1:59.07, pero ahora llega el momento del aire libre, cuando las cosas se ponen realmente serias.

Una lesión en un pie acortó esa temporada en pista cubierta y hace llegar a Bol como una incógnita a la cita en la República Checa.

En la carrera de Ostrava tendrá que enfrentarse a nombres estelares de los 800 metros, especialmente la suiza Audrey Werro, que a principios de junio de convirtió en la tercera mujer más rápida de la historia en esa distancia (1:53.98).

Según Meuwly, su pupila Broeders-Bol puede correr el martes "en 1 minuto y 56 segundos" y pronto la ve corriendo en "1 min 55 y 1 min 54".

- Amenaza para Werro y Hodkingson -

La atleta neerlandesa parece tener las condiciones para triunfar a medio plazo en los 800 metros ya que ha demostrado su gran potencial en carreras puntuales en otras distancias: tiene una mejor marca personal de 22.64 en los 200 metros, digna de la final de un Europeo, y es la plusmarquista mundial de 400 metros en pista cubierta (49.17).

El reto ahora sobre para ella es saber adaptarse a la táctica que suele tener cada carrera de 800 metros, una distancia donde el ritmo y el posicionamiento son claves para triunfar.

Queda por saber si Broeders-Bol podrá ser una rival de peso este año para Audrey Werro y la británica Keely Hodgkinson, las dos figuras actuales de los 800 metros.

Después de Ostrava, Broeders-Bol no se detendrá y encadenará el domingo con la reunión de Hengelo (Países Bajos), antes de su estreno en la distancia en la Liga de Diamante, el 28 de junio en París.