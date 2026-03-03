Felipe Sepe: Campeón nacional en karate, de la categoría Cadete

El karateca venezolano-panameño Felipe Sepe (@felosepekarate), se coronó Campeón Nacional de Panamá, en la categoría Cadete (14-15 años) -57 kg, el pasado sábado 28 de febrero, durante el Campeonato Nacional de la Federación Panameña de Karate, celebrado el fin de semana en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá.

Sepe fue el competidor más joven de su categoría, y debutó en la misma pues cumplió 14 años en diciembre pasado, enfrentándose a atletas de 15 años, y hasta algunos cerca de festejar sus 16 años.

