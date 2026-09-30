Fedebeis anuncia preselección U10 para Panamericano de diciembre en Panamá

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anunció este martes el listado de 32 jugadores que integran la Preselección Nacional U10, de cara al Campeonato Panamericano que se disputará en diciembre en territorio panameño. El conjunto nacional será dirigido por el mánager Augusto Vergara, quien estará acompañado en el cuerpo técnico por los asistentes Abel Ortega, Hansell Pitti, Juan Gómez, Juan Rodríguez, Martín Solís, Romel Pineda, Víctor Moscote y Yoel Hinds.

La nómina de 32 peloteros preseleccionados está conformada por Dylan Mendieta, Ehitan Bultrón, Elie Vásquez, Felipe Tuñón, Franklyn Zúñiga, Ian Linares, Ian Miranda, Jathiel Gómez, Javier Pérez, Javier Samaniego, Jeremi Atencio, Joel Reyes, José Vergara, Josué Bultrón, Louis Gutiérrez, Lucca Serrano, Luis Pérez, Marvin Rodríguez, Matías Sexas, Nicolás Corpas, Osiel Jaén, Richard Beitia, Rubén Hidalgo, Christian Rodríguez, Alejandro Delgado, Alfredo Pérez, Andrei Gordon, Ángel Cumbrera, Axel Díaz, Brian Montemayor, Carlos Padilla y David Solís.