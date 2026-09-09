Fallece María “Toto” Murillo, figura del boxeo panameño

Falleció la reconocida entrenadora y formadora de campeones María de la Cruz Murillo, conocida cariñosamente como “Toto”. La noticia fue confirmada por el departamento de prensa de la Federación Panameña de Boxeo. Aunque las causas de su deceso no han sido reveladas, se conoció que atravesaba por quebrantos de salud en los últimos meses. Nacida en Colón y radicada en la capital, dedicó más de cuatro décadas de su vida al pugilismo nacional, tras ingresar a esta disciplina entre las décadas de 1970 y 1980 guiada por Gaspar Mendizábal.

Su trayectoria estuvo marcada por su labor en los gimnasios y su cercanía con las grandes leyendas del boxeo nacional. Murillo colaboró en la preparación de figuras de la talla de Roberto “Manos de Piedra” Durán, Hilario “Bujía” Zapata, Víctor Córdoba, Guillermo “El Felino” Jones, Celestino “Pelenchín” Caballero, Luis “El Nica” Concepción y su familiar Carlos “El Púas” Murillo, logrando abrirse paso con respeto y autoridad en un entorno tradicionalmente dominado por hombres.

Más allá del ámbito técnico, dentro de la emblemática cuadra Los Rockeros se ganó el apodo de “La Mamá”, al convertirse en una figura tutelar que aconsejaba, apoyaba económicamente y albergaba en su hogar a jóvenes púgiles golpeados por la vulnerabilidad social. A pesar de enfrentar momentos difíciles, como la paralización de la actividad deportiva durante la pandemia de COVID-19, Murillo se mantuvo activa hasta pasados sus 74 años, dejando un legado imborrable en el deporte nacional.