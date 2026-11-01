Fallece a los 34 años la atleta Ciara Mageean, excampeona de Europa de 1.500 m

La atleta irlandesa Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 m en 2024, falleció este domingo a los 34 años como consecuencia de un cáncer intestinal, anunció su familia en Instagram.

Campeona de Europa de 1.500 m en Roma por delante de la británica Georgia Hunter-Bell, Ciara Mageean anunció en julio de 2025 que padecía un cáncer.

La deportista de Portaferry, en Irlanda del Norte, reveló posteriormente que se trataba de un cáncer intestinal en fase avanzada y escribió un libro sobre su lucha contra la enfermedad, "Mi carrera más grande", publicado en el verano (boreal) de 2026.

"El país pierde a una heroína", señaló el Comité Olímpico Irlandés sobre la atleta que representó a ese país en los Juegos Olímpicos de 2016 y de 2021.

Los homenajes del mundo del atletismo se han multiplicado. La Federación Internacional de Atletismo se declaró "conmocionada por la pérdida de Ciara Mageean, una luchadora dentro y fuera de la pista que nos brindó tantos momentos de celebración e inspiró a tantísimas personas".

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