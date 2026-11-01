Deportes

Fallece a los 34 años la atleta Ciara Mageean, excampeona de Europa de 1.500 m

Fallece a los 34 años la atleta Ciara Mageean, excampeona de Europa de 1.500 m
Ciara Mageean celebra su medalla de oro en los 1.500 m de los Europeos de atletismo, en Roma, el 10 de junio de 2024 Andreas SOLARO
AFP
01 de noviembre de 2026

La atleta irlandesa Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 m en 2024, falleció este domingo a los 34 años como consecuencia de un cáncer intestinal, anunció su familia en Instagram.

Campeona de Europa de 1.500 m en Roma por delante de la británica Georgia Hunter-Bell, Ciara Mageean anunció en julio de 2025 que padecía un cáncer.

La deportista de Portaferry, en Irlanda del Norte, reveló posteriormente que se trataba de un cáncer intestinal en fase avanzada y escribió un libro sobre su lucha contra la enfermedad, "Mi carrera más grande", publicado en el verano (boreal) de 2026.

"El país pierde a una heroína", señaló el Comité Olímpico Irlandés sobre la atleta que representó a ese país en los Juegos Olímpicos de 2016 y de 2021.

Los homenajes del mundo del atletismo se han multiplicado. La Federación Internacional de Atletismo se declaró "conmocionada por la pérdida de Ciara Mageean, una luchadora dentro y fuera de la pista que nos brindó tantos momentos de celebración e inspiró a tantísimas personas".

pmu-vg/iga/dbh

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR