El ex tricampeón mundial de boxeo Jorge Linares podría ser deportado de Estados Unidos, informó este martes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes lo detuvieron el fin de semana en Texas.

"El Niño de Oro", quien de acuerdo con sus redes sociales radica en Miami, Florida, fue detenido el 15 de noviembre por agentes migratorios y de la policía de fronteras en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en el sur de Estados Unidos, dijeron las autoridades.

Según consta en fotografías de redes sociales, Linares había acudido allí para participar de un evento deportivo.

"El 26 de octubre de 2023, ingresó al país con permiso para permanecer temporalmente, pero, desafiando las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los procedimientos de deportación", dijo la entidad en un comunicado enviado a la AFP.

Aclaró que "una solicitud o autorización de trabajo pendiente no otorga estatus legal en los Estados Unidos".

El propio Linares, de 41 años, había utilizado su cuenta en X para informar el domingo en la mañana que ICE lo había detenido en El Paso. El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza, confirmó la información el lunes.

El bufete de abogados Wilner & O'Reilly, que tomó su caso, dijo este martes en nota de prensa que Linares "está autorizado para estar en los Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades".

"Estamos en comunicación con ICE y trabajando para resolver este asunto lo antes posible", aseguraron.

Los abogados dijeron confiar en la posición del exboxeador. "Los procesos migratorios siguen procedimientos establecidos, y esos procedimientos toman tiempo".

Nacido en Barinas, Venezuela, Jorge Luis Linares fue uno de los principales exponentes del boxeo venezolano de su generación. Conquistó títulos mundiales en tres categorías, pluma, superpluma y ligero, durante su carrera de dos décadas.

Ganó su primer título mundial, de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en 2007. Posteriormente, fue campeón superpluma de la AMB de 2008 a 2009 y ligero de la AMB y el CMB de 2014 a 2018.

Se retiró en 2023 tras caer ante el británico Jack Catterall en Liverpool, finalizando su carrera con un récord de 47 victorias, 29 por nocaut, y nueve derrotas.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, Estados Unidos ha endurecido su política migratoria, con una ampliación de las operaciones de arresto y deportación.